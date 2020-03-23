Башкирия в федеральных СМИ: Как ФСБ предотвратила теракт; о легионерах «Уфы» и курсе валют

Стали известны регионы-лидеры по объемам сельской ипотеки. Наибольшая сумма заявок на кредиты среди российских регионов одобрена в Башкирии.

Максимальная сумма заявок на кредиты в рамках программы сельской ипотеки среди российских регионов была одобрена в Республике Башкортостан. Об этом рассказала «Стройгазета» со ссылкой на сообщение Россельхозбанка, уточнив, что в республике одобрили таких заявок на 5,8 млрд рублей. Второе место досталось Татарстану (4 млрд рублей), третье — Ленобласти (3,4 млрд рублей). В пятерку лидеров также вошли Белгородская и Новосибирская области с показателями в 3 млрд и 2,5 млрд рублей соответственно. Всего с начала года в Россельхозбанк поступило более 25 тыс. обращений на сумму свыше 54,6 млрд рублей. По программе сельской ипотеки, запущенной в 2020 году, предоставляется ипотека под 2,7-3% годовых на приобретение или строительство жилья на селе, пояснили в газете.

Тем временем власти России распределили гранты на благоустройство малых городов. Выяснилось, что наибольшие трансферты получат Башкирия и Московская область, передает РИА Недвижимость﻿. Всего по итогам конкурса малых городов и исторических поселений 80 проектов из 43 регионов страны получат 5 млрд рублей на формирование комфортной городской среды. В этом году на конкурс было подано 300 заявок из 71 субъекта. В итоге победители конкурса — десять исторических поселений — получат гранты по 44,5 млн рублей; 14 малых городов с численностью жителей от 50 до 100 тысяч получат по 90 млн; города с численностью населения от 20 до 50 тысяч — 31 победитель — по 70 млн. При этом наибольшие трансферты получат Башкирия — 319,5 млн рублей и Московская область (314 млн). Также 295 млн рублей придётся на Нижегородскую область, 230 — на Свердловскую, 205 — на Воронежскую, рассказали в агентстве, уточнив, что со следующего года призовой фонд конкурса составит 10 млрд рублей.

Какие регионы готовы ввести горячее питание в школах, узнала «Российская газета» и сообщила, что только 68 российских регионов подтвердили свою готовность бесплатно кормить детей горячими завтраками с нового учебного года. По данным Института отраслевого питания, в 23 регионах, среди которых Башкирия, закон о школьном питании встретили во всеоружии, еще 45 регионов подтвердили, что обеспечат полноценную работу столовых к 1 сентября 2020 года. При этом в Ивановской области нет средств на переоснащение, а износ оборудования составляет 50%. В Смоленской и Омской областях, а также Адыгее технические условия соблюдены меньше чем в половине школ. По закону, обеспечить в школах бесплатным горячим питанием учащихся с 1 по 4 класс надо до 2023 года.

Также газета выяснила, какими будут цены на продукты в период коронавируса. В издании отмечается, что «уже появились прогнозы, что из-за коронавируса продукты начнут дорожать». При этом ведущие эксперты и региональные чиновники рассказали «РГ», что «Россия совершенно независима по мясу птицы и свинины, она больше экспортирует, чем импортирует». Также не наблюдается «сбоев в поставках молочных продуктов и дефицита их в торговых сетях». В Союзе участников рынка картофеля и овощей информировали, что «пока повышение цен картофеля и овощей укладывается в рамки сезонных показателей». Но «в целом ситуация абсолютно непредсказуема. Она в значительной мере зависит от курса рубля и динамики развития коронавируса». В Башкирии глава минсельхоза Ильшат Фазрахманов заявил, что производственные мощности недозагружены, продолжают в газете. Тот же Чишминский молзавод может производить до 60 т продукции ежедневно, а сегодня его объемы составляют всего 25 т. «Мы примем решение об увеличении посевных площадей гречихи, чтобы сделать определенный запас на два-три года. Также будем готовить больше посевных площадей для озимой ржи, на которую на рынке сейчас есть хороший спрос», — цитирует министра «РГ».

В Башкирии полиция проверяет информацию о блогере Гузель Шарафутдиновой, которая вернулась с семьей из Таиланда и якобы отказалась от 14-дневного карантина. Как сообщил ТАСС, «блогер, игнорировав рекомендацию Минздрава о самоизоляции после заграничных поездок, отправилась в гости к матери, а в ответ на требование подписчиков сообщить о своем возвращении врачам заявила, что сама знает, что делать, и отправила подписчиков в бан». В итоге один из подписчиков написал на Шарафутдинову заявление в полицию.

Силовики убили подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии. Об этом в выходные сообщили многие федеральные СМИ. Как пишут «Известия», 21 марта на автодороге в пригороде Уфы была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находился вооруженный бандит. Преступник открыл огонь и впоследствии был нейтрализован. По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт. При нем обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Бандит, готовившийся к совершению теракта, ликвидирован в Башкортостане, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в Национальном антитеррористическом комитете. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В лидерах по потребкредитам. «Коммерсантъ» пишет, что в России по итогам января-февраля текущего года было оформлено 2,61 млн потребительских кредитов, это на 8,5% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. При этом наибольшее количество потребительских кредитов было выдано в Москве (123,4 тыс. единиц), Московской области (112,9 тыс.), Краснодарском крае (102,1 тыс.), Республике Башкортостан (88,1 тыс.) и Свердловской области (85,6 тыс.), отмечает «Ъ».

Писателю отказывают в издании книги? «Около 12 лет Агентство по делам печати и СМИ Башкирии отказывает проживающему в Калуге башкирскому писателю Салавату Асфатуллину в публикации исторического труда «Башкиры в войнах России 1554−1814 годов». Об этом 22 марта сообщил ИА REGNUM сам писатель. «По его словам, с 2014 года у него имеются положительные заключения на данный исторический труд семи башкирских докторов и кандидатов исторических наук, а также историков из Москвы и Калуги. В 2017 году у Асфатуллина вышла в электронном виде историческая дилогия «Башкиры в войнах России XVI—XVIII веков» и «Башкиры в войнах России первой четверти XIX века», которая появилась в крупнейших электронных библиотеках и книжных интернет-магазинах РФ, — говорится в сообщении. — Однако Асфатуллину отказали во включении в план 2020 года второго, дополненного издания этой дилогии, сославшись на отсутствие спроса и средств». «Вторая книга исторической дилогии, исправленная и дополненная, в три раза больше первой. У меня, больного писателя-башкира, нет больше финансовых возможностей, а в родной Башкирии уже 13 лет мне упорно и по непонятной причине отказывают в выпуске исторического труда о многовековой ратной истории башкир и русских», — рассказал Асфатуллин в REGNUM.

«Уфимцы» самоизолировались. Как информировала «Газета.ру», футболисты «Уфы» самоизолировались после госпитализации хавбека клуба Томаса Тилля с подозрением на коронавирус. «После госпитализации люксембургского футболиста весь клуб переведен на режим изоляции», — цитирует газета сообщение правительства Башкирии, уточнив, что тест Тилля дал отрицательный результат.

По данным «Чемпионат.com», «оба теста на COVID-19 23-летнего хавбека показали отрицательный результат. Тилль уже переведен в общую палату».

О легионерах и курсе валют. Тем временем «Р-Спорт» узнал, что ФК «Уфа» будет индивидуально договариваться с легионерами команды о ситуации с изменением курса валют. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса и снижения цены нефти курс рубля «значительно снизился по отношению к доллару и евро, а контракты большинства футболистов в РПЛ, особенно иностранных игроков, привязаны курсу иностранных валют». При этом в «Уфе» лишь у нескольких футболистов контракты привязаны к курсу». «Думаю, мы будем лично разговаривать с каждым и индивидуально решать, как поступать», — сказал изданию гендиректор команды из Башкортостана Шамиль Газизов.