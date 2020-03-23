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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии закрывают все бассейны и кинотеатры из-за коронавируса

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии закрывают все бассейны и кинотеатры из-за коронавируса Фото: Олег Яровиков

В Башкирии с сегодняшнего дня закрывают все бассейны и кинотеатры, а количество людей на мероприятиях ограничили с 250 до 50 человек. Об этом сегодня на оперативном совещании сказал глава Башкортостана Радий Хабиров. Он дал поручение главе своей администрации Александру Сидякину внести эти изменения в указ главы республики о режиме повышенной готовности сегодня же.

Радий Хабиров также дал поручение открыть два дополнительных обсерватора для размещения потенциальных носителей коронавирусной инфекции на границе Башкортостана с Татарстаном и Челябинской областью. Таким образом, в республике будет три обсерватора.

Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов перестать суетиться там, где не надо, и не просить его разрешить провести мероприятия с большим количеством людей. Со следующего понедельника со 100 до 50 человек ограничат и количество участников еженедельного оперативного совещания в правительстве.

«Вполне возможно, по ходу развития ситуации мы будем принимать дополнительные ограничивающие меры. Поэтому я прошу жителей республики относиться к этому с пониманием», — сказал Радий Хабиров.

Азат Гиззатуллин
Теги: коронавирус
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