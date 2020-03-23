Фото: Олег Яровиков Школы Башкирии будут учиться дистанционно со 2 апреля Фото: Олег Яровиков

Школы Башкирии завершат каникулы и начнут учиться дистанционно со 2 апреля. Об этом сегодня на совещании в правительстве Республики Башкортостан заявил министр образования и науки Айбулат Хажин.

«С 23 марта по 1 апреля включительно в школах организованы каникулы. Со 2 апреля школы переходят на дистанционное обучение. До 1 апреля все общеобразовательные организации республики должны обеспечить стопроцентную готовность к переходу на дистанционное обучение», — отметил министр.

Он уточнил, что при этом по рекомендации федерального Минпросвещения и науки уроки будут сокращены до 30 минут.

С 24 марта по 1 апреля будут обучать педагогов основам дистанционного обучения. Горячая линия по переходу на дистанционное обучение +7 (347) 292-11-52.

К сегодняшнему дню все 96 колледжей республики перешли на дистанционную форму обучения. Вузы также перешли на дистанционное обучение 16-18 марта.

Необходимость начать учиться со 2 апреля акцентировал глава республики Радий Хабиров.

«Обращаю ваше внимание, что каникулы у наших детей до 2 апреля. Чтобы дети не расхолаживались, делом пусть занимаются, учатся. Министерству образования нужно проявить свои лучшие творческие качества, чтобы организовать дистанционное обучение. Это сложная задача, беспрецедентная. И технологически мы не готовы, надо продумать: не везде есть интернет. Где-то есть интернет, навыков нет. У вас есть целая неделя, лучшие практики коллег изучайте. Настраивайтесь, со 2 апреля начинается дистанционная учеба», — подчеркнул Радий Хабиров.

О продлении или не продлении каникул до 12 апреля будет объявлено в четверг.