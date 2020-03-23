Глава Башкирии срочно вызвал всех руководителей районов из отпуска

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве, что в столь сложных условиях республике необходимо сохранить экономику. Первому вице-премьеру Андрею Назарову руководитель региона поручил к 26 марта подготовить документ по поддержке предприятий и инфраструктуры. Главам муниципалитетов сейчас необходимо работать с инвесторами и интересоваться их положением, считает глава Башкирии. Однако, как признался Радий Хабиров, он с удивлением смотрит на список руководителей районов и городов, которые ушли в отпуск.

«У нас предчрезвычайная ситуация. Почему главы не на местах? – задал вопрос руководитель республики руководителю администрации главы Александру Сидякину. – Архангельский район – в отпуске. Чтобы немедленно завтра сидел на работе, Аургазинский, Балтачевский, Белебеевский и другие. Угаров – в карантине. Все пусть пишут объяснительные и мне доклад, что они работают в 8 часов утра».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что глава Уфимского района Башкирии после отпуска в Европе самоизолировался на 14 дней.