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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мэр Уфы Ульфат Мустафин ушел на двухнедельный карантин

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Мэр Уфы Ульфат Мустафин ушел на двухнедельный карантин Фото: Олег Яровиков

Главы администраций Уфы и Уфимского района Ульфат Мустафин и Вилорий Угаров ушли на карантин, так как были в заграничной командировке. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, на двухнедельном карантине по этой же причине находится министр финансов Лира Игтисамова. Радий Хабиров поблагодарил жителей республики, которые после отдыха в неблагополучных странах, где зафиксировано большое количество заразившихся коронавирусом, самоизолировались и ушли на двухнедельный карантин.

«Они поступили ответственно прежде всего по отношению ко всем нам. Еще раз хочу сказать, что основная угроза для жителей четырехмиллионного Башкортостана, это те, кто были за рубежом. С ними надо работать, объяснять. А тот, кто не понимает, с ними надо предельно жестко отрабатывать», — сказал глава региона.

Азат Гиззатуллин
Теги: коронавирус, карантин
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