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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на лето - СМИ

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на лето - СМИ Фото: автор

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь. Изменение даты голосования связано с распространением нового коронавируса.

«Пока дата, на которую может быть перенесено голосование, не утверждена, но, скорее всего, оно состоится в июне», — сообщают «Ведомости».

Перенос объясняется тем, что пик эпидемии в России может прийтись на апрель, когда должно состояться голосование. Ближе к лету ситуация с Covid-19 должна пойти на спад, отмечают эксперты.

В случае переноса голосования новая дата будет зависеть от Единого государственного экзамена, который проводится в июне, так как большая часть избирательных участков располагается в школах.

Эксперты сообщают, что о новой дате проведения голосования должны сообщить до 25 марта, поскольку с этого дня вступают в силу действия, связанные с мероприятием: в этот день должна начаться регистрация граждан, которые хотят проголосовать по месту своего пребывания через «Мобильный избиратель» [механизм, позволяющий проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке РФ, а не только по месту постоянной или временной регистрации — прим. ред.].

ИА «Башинформ»
Теги: голосование, Конституция
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