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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Гидрометцентр сообщил о приходе необычного антициклона

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Гидрометцентр сообщил о приходе необычного антициклона Фото: Олег Яровиков

Начиная с этой недели, над европейской территорией страны установится мощнейший стационарный антициклон.

Ожидается, что он окажется очень стабильным, сообщил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Его еще называют блокирующим. Если бы такой антициклон длительное время стоял зимой, были бы очень сильные морозы: -28…-30 градусов. А вот если бы он летом (в июле) пришел, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку, — сказал он. — Но так как он устанавливается сейчас и будет существовать в течение этой и, возможно, следующей недели, то будет наблюдаться очень большая амплитуда температуры. Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус 5-10 градусов».
По его словам, постепенно ночные температуры начнут расти, но все равно они будут минусовыми. При этом дневная температура уже будет радовать.

Так, если в начале недели центр России будет находиться в холодной части антициклона, то в середине недели окажется в центре антициклона, во второй половине недели — в его западной части. А там уже преобладают южные ветры.

К концу недели температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.

Как долго продержится тепло, зависит от скорости разрушения антициклона.

«Прогнозируем, что тепло установится до конца месяца. До 1 апреля циклон будет существовать», — добавил Вильфанд.

ИА «Башинформ»
Теги: погода, антициклон
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