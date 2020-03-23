Фото: Валерий Шахов К середине недели в Башкирии потеплеет до плюс 7 градусов Фото: Валерий Шахов

К середине недели в Башкирии незначительно потеплеет, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. .

По данным Башгидромета, 23 марта в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, по югу до умеренных, местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от минус 2 до плюс 3 градусов.

24 марта ночью по республике, днем местами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед. Ночью отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от 1 до 6 мороза, при прояснениях до минус 12. Днем немного теплее — плюс 1-6 градусов.

25 марта местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью — от 0 до минус 5 градусов, при прояснениях до 10 мороза. Днем — плюс 2-7 градусов.