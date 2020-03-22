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В Башкирии глава района после путешествия в Европу закрылся на карантин по коронавирусу

ПОЛИТИКА
Фото: Соцсети

В Башкирии глава района после путешествия в Европу закрылся на карантин по коронавирусу Фото: Соцсети

Глава Уфимского района Башкирии Вилорий Угаров закрылся на карантин. Причиной стало путешествие в Европу.

«Вилорий Петрович самоизолировался. Как дисциплинированный житель Башкирии. Он в официальном отпуске», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство республики.

Ранее сообщалось, что на самоизоляцию ушли все футболисты ФК «Уфа» после того, как полузащитника Оливье Тилля госпитализировали с подозрением на коронавирус. После двух тестов диагноз не подтвердился.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Европа, Вилорий Угаров, Уфимский район
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