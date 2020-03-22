В Башкирии глава района после путешествия в Европу закрылся на карантин по коронавирусу
В Башкирии глава района после путешествия в Европу закрылся на карантин по коронавирусу Фото: Соцсети
Глава Уфимского района Башкирии Вилорий Угаров закрылся на карантин. Причиной стало путешествие в Европу.
«Вилорий Петрович самоизолировался. Как дисциплинированный житель Башкирии. Он в официальном отпуске», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство республики.
Ранее сообщалось, что на самоизоляцию ушли все футболисты ФК «Уфа» после того, как полузащитника Оливье Тилля госпитализировали с подозрением на коронавирус. После двух тестов диагноз не подтвердился.