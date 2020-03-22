Фото: Ксения Калинина Водителей маршруток в Башкирии обяжут надевать маски Фото: Ксения Калинина

В Башкирии с понедельника, 23 марта, для всех водителей и других работников сферы транспорта, которые трудятся с населением республики, введут масочный режим. Об этом на ежедневном брифинге сообщил врио заместителя председателя госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Олег Гилёв.

«Этот режим будет введен для всех сотрудников аэропорта, железнодорожного вокзала, автобусов, маршрутных автобусов», — отметил спикер.

Также представитель Госкомтранса региона прояснил ситуацию с невозвратными авиабилетами. Сегодня решается вопрос по переносу дат без доплаты и с ней. Пока на это пошла только одна авиакомпания» — S7. «Аэрофлот» пока рассматривает эту возможность, по большей части по групповым поездкам. По остальным авиакомпаниям («Победа», Red Wings, Уральские авиалинии, Белавиа и Ютэйр) письмо направлены.