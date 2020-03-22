За нарушение карантина по коронавирусу в Уфе могут наказать более 200 человек

В столице Башкирии сегодня на карантине по новой коронавирусной инфекции должны находиться более 2 тысяч человек. Городские социальные работники и представители правоохранительных органов начали обход этих граждан. Накануне рабочие группы обошли 551 квартир, где должны проживать самоизолированные.

«213 человек находятся дома, из них 196 соблюдают режим карантина и не выходят из дома, — сообщил на брифинге республиканского Минздрава первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников. – 16 граждан также находились дома, но иногда покидают его пределы. При посещении квартир 211 человек дома не оказалось».

В отношении уфимцев, которые нарушили режим карантина, составлены протоколы. Документы направят в правоохранительные органы, которые уже примут решение о наказании провинившихся.

Напомним, в России сегодня действует наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или лишение свободы до одного года. До пяти лет грозит тем, чье нарушение карантина повлекло смерть человека.