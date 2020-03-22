Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 78.04

EUR 84.15

22 марта Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

За нарушение карантина по коронавирусу в Уфе могут наказать более 200 человек

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии сегодня на карантине по новой коронавирусной инфекции должны находиться более 2 тысяч человек. Городские социальные работники и представители правоохранительных органов начали обход этих граждан. Накануне рабочие группы обошли 551 квартир, где должны проживать самоизолированные.

«213 человек находятся дома, из них 196 соблюдают режим карантина и не выходят из дома, — сообщил на брифинге республиканского Минздрава первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников. – 16 граждан также находились дома, но иногда покидают его пределы. При посещении квартир 211 человек дома не оказалось».

В отношении уфимцев, которые нарушили режим карантина, составлены протоколы. Документы направят в правоохранительные органы, которые уже примут решение о наказании провинившихся.

Напомним, в России сегодня действует наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или лишение свободы до одного года. До пяти лет грозит тем, чье нарушение карантина повлекло смерть человека.

ИА «Башинформ»
Теги: Уфа, нарушение карантина, наказание
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
ФСБ: В Уфе планировался теракт - подробности спецоперации на Демской трассе
Управление ФСБ по Башкирии сообщило подробности спецоперации на Демской трассе 21 марта. Силовикам пришлось перекрыть автодорогу, чтобы не допустить жерт
Жители Башкирии онлайн увидят концерт Башгосфилармонии и спектакль «Царская невеста»
22 марта в 19 часов жители Башкирии могут стать свидетелями спектакля «Царская невеста». Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает зрите
Около 15 тысяч человек в Башкирии обязаны самоизолироваться - Радий Хабиров
Около 15 тысяч человек в Башкирии обязаны самоизолироваться. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на очередном заседании штаба по коронавирусу.
Подписан указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет, документ опубликован на портале правовой информации. В указе отмечаетс
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть