Фото: Олег Яровиков В Башкирии река Буй за сутки поднялась более чем на полметра Фото: Олег Яровиков

Река Буй, которая протекает по северо-востоку Башкирии, за последние сутки поднялась на 59 см. Однако за пределы берегов вода еще не вышла. Об этом сообщают гидрометеорологи Башгидрометцентра.

На большей части водоемов республики сегодня наблюдаются промоины, неполный ледостав. На реке Белой лед в основном тает на месте. Причина этому – аномальное тепло.

Также специалисты назвали предполагаемый период, когда реки региона достигнут максимальных уровней.

«Из многолетних наблюдений на территории Республики Башкортостан наиболее ранняя дата вскрытия рек отмечалась в 1995 году в третьей декаде марта, при этом прохождение максимальных уровней на степных реках наблюдалось в последней пятидневке марта, на остальных реках – в первой декаде апреля», — рассказали гидрометеорологи.