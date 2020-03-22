Фото: Инстаграм Блогеру из Уфы, нарушившей режим карантина, может грозить штраф либо лишение свободы Фото: Инстаграм

Правоохранительные органы начали проверку в отношении блогера из Уфы Гузель Шарафутдиной. Недавно молодая мама вместе с ребенком и супругом вернулась из Таиланда. По прилету семья должна была самоизолироваться на 14 дней [поручение главного санитарного врача России Анны Поповой – ред.] Однако, как призналась сама Гузель в социальных сетях на 240-тысячную аудиторию, на следующий день она отправилась к родителям вручать заграничные подарки.

Многие подписчики блогера осудили ее за безответственность. Но Гузель Шарафутдинова настаивает, что не представляет никакой опасности, так как у нее нет симптомов новой коронавирусной инфекции. Однако, по заключению ученых, COVID-2019 может протекать бессимптомно.

«Люди мне писали агрессивные сообщения и я им ответила, что сама решу, как мне поступать, и не позволю со мной общаться в грубой форме, если я блогер, это не значит, что можно нарушать мои границы и писать мне агрессивные сообщения», — написала Гузель.

Отметим, что сегодня в Уфе идет поквартирный обход тех жителей региона, которые накануне вернулись из заграницы. По сводным данным, сегодня на карантине находятся почти полторы тысячи уфимцев. Шесть из них уже нарушили режим самоизоляции. Как ранее сообщалось, за подобную провинность россиянам могут выписать штраф до 80 тысяч рублей или лишить свободы до одного года (без гибели людей). Если же из-за беспечности человека погибнут люди, то ему грозит более суровое наказание – до пяти лет лишения свободы.