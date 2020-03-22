Фото: ИА «Башинформ» Уфимцев, застрявших в Индии, вывезли из страны с помощью правительства Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Вопрос двух туристов из Уфы, которые застряли в Индии из-за ситуации с коронавирусом, решен. Пара больше суток провела в аэропорту Дели имени Индиры Ганди и никак не могла выйти на представителей посольства России. Связь с ними держали представители правительства Башкирии, в частности, председатель республиканского госкомитета по туризму Салават Нафиков и врио главы госкомитета по внешнеэкономическим связям региона Маргарита Болычева.

Как сообщили в правительстве Башкирии, в ручном режиме специалисты помогали уфимским туристам информационно при том, что ни один из них не понимает английский. 21 марта пара вылетела из Индии в Казахстан. Далее направится в Москву. По прибытию в Уфу туристы обещали отзвониться.

Ранее сообщалось о том, что с 21 марта Индия закрыла воздушное пространство с зарубежными странами из-за угрозы распространения коронавируса. После прилета в столицу Башкирии паре туристов необходимо будет самоизолироваться (уйти на карантин) на 14 дней.