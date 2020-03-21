Фото: ИА «Башинформ» Данные на 21 марта: в Башкирии у 58 человек подозревают коронавирус Фото: ИА «Башинформ»

58 пациентов, в том числе шесть детей, сегодня находятся под наблюдением врачей в стационарах Башкирии. У всех взят тест на исследование новой коронавирусной инфекции. Об этом на ежедневном брифинге 21 марта заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По словам главврача «Центра гигиены и эпаидемиологии РБ» Анны Казак, в настоящее время в регионе исследовано 1 748 человека. У всех результаты на COVID-2019 отрицательные.

В целом по России у 306 человек подтверждена коронавирусная инфекция. Случаи зарегистрированы в 18 регионах страны. За последние сутки зафиксированы 53 новых случая заболевания. 16 человек выздоровели, сообщила заместитель главного санитарного врача по РБ Галина Пермина.