В Башкирии спустя три месяца завершены поиски 22-летнего Дамира Кульмухаметова
В Башкирии спустя три месяца после пропажи завершены поиски 22-летнего Дамира Кульмухаметова.
Парень их Кумертау пропал в декабре 2019 года. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт-Башкортостан».
Сегодня общественники сообщили, что Дамир найден живым. Подробности его нахождения не раскрываются.
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В Башкирии спустя три месяца завершены поиски 22-летнего Дамира Кульмухаметова
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