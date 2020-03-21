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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Роспотребнадзор об обязанности самоизолироваться всех, кто возвращается из-за границы

ОБЩЕСТВО

Все люди, прибывающие в Россию из-за границы, обязаны изолироваться на 14 дней, говорится в постановлении, подписанном главным санитарным врачом России Анной Поповой

Согласно постановлению, приезжающие в Россию люди должны сразу сообщить о своем прибытии на специальную горячую линию, сказать, где и когда они были за границей, оставить контактную информацию. Жители Башкирии могут звонить на «горячую линию» Минздрава РБ 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный)

Две недели с момента прибытия в Россию граждане должны находиться в домашней изоляции, не контактируя с членами семьи и другими людьми.

При невозможности изоляции в домашних условиях предусматривается изоляция в специально развернутых обсерваторах.

На все время нахождения в режиме изоляции на дому, открывается двухнедельный лист нетрудоспособности.

Контроль за самоизоляцией лиц возлагается на глав регионов.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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