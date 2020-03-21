Около 15 тысяч человек в Башкирии обязаны самоизолироваться - Радий Хабиров

Фото: https://www.facebook.com/radiyhabirov







Фото: https://www.facebook.com/radiyhabirov

Около 15 тысяч человек в Башкирии обязаны самоизолироваться. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на очередном заседании штаба по коронавирусу. Все эти люди недавно вернулись из-за границы, из стран, где бушует инфекция. С сегодняшнего дня начинаются обходы всех, кто прибыл из-за рубежа.

﻿«Анализ эпидемиологов показывает, что в подавляющем большинстве случаев граждане подхватывают инфекцию за рубежом, когда инфекция была в разгаре. Мы обязаны изолировать жителей республики от тех, кто в промежутке до двух недель назад были в странах — очагах болезни. Таких жителей у нас около 15 000 человек, полный список есть, — сказал руководитель региона.

Жителей региона, прибывших в последнее время из-за границы, просят не подвергать опасности других граждан и обязывают на две недели оставаться дома, следуя приказу главного санитарного врача России о самоизоляции.

﻿«Двухнедельный карантин, который установила федеральная власть, является обязательным к исполнению и никакие важные дела не могут быть оправданием. Карантин — не чей-то каприз. Это требование закона. За нарушение установлена ответственность вплоть до уголовной, — сказал Радий Хабиров. — При уходе на карантин выдается лист нетрудоспособности. Проблем на работе не возникнет. Работодатели не имеют права прерывать или отменять карантин, это также наказуемо. Вы можете чувствовать себя прекрасно, но, как это ни парадоксально, быть носителем вируса. Поэтому на карантине нужно провести 14 дней, независимо от того, как вы себя чувствуете. Проявите уважение к своим соседям, не становитесь угрозой их жизни и здоровью. Говорю об этом, понимая, к сожалению, что пока уровень вирусонастороженности у нас невысокий. С сегодняшнего дня начинаем обходы всех, кто прибыл из-за границы».

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Напомним, в настоящее время в Башкортостане официально не выявлено случаев заболевания коронавирусом. С подозрением на инфекцию под наблюдением врачей находятся 48 человек. На территории региона действует режим повышенной готовности. Вся актуальная информация о ситуации с коронавирусом в республике здесь.