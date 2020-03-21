В Москве в день 105-летия почтили память государственного деятеля Зии Нуриева





Сегодня, 21 марта, в Москве, в день 105-летия почтили память выдающегося общественно-политического деятеля Зии Нуриева. К памятнику известного земляка, установленному в столице шесть лет назад, возложили цветы. К сожалению, из-за карантинных мер в столице в делегации были только родственники, представители Полпредства РБ и скульптор памятника Салават Щербаков.

Зия Нуриев, будучи первым секретарем Башкирского обкома КПСС, возглавлял республику 14 лет до 1969 года. С его именем связаны самые большие успехи в индустриальном развитии республики. В последующем Зия Нуреевич занимал пост министра заготовок СССР, затем заместителя Председателя Совета Министров СССР, председатель Комиссии Президиума Совета министров СССР по вопросам агропромышленного комплекса.

В эти дни в Башкортостане, в частности в Бирском районе, где он родился, проходят памятные мероприятия, посвященные 105-летию известного земляка.

﻿«Зия Нуриев — выдающийся деятель, организатор. Это человек-гигант. Будучи простым башкиром из многодетной семьи, он добился многого, благодаря своему характеру, трудолюбию и высоким человеческим качествам. Занимал высокие посты в государстве. Когда он возглавлял республику, были построены основные промышленные объекты, увеличилась добыча нефти в регионе. В конце 60-х годов министром заготовок СССР он возглавлял огромный участок работы. Но при этом никогда не терял связь с Башкирией. Всегда интересовался жизнью, людьми, участвовал в кадровых решениях в РБ. Все, кто его знал, с благодарностью вспоминают его, за тот вклад который он внес в развитие нашей республики», — отметил советник Полномочного Представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ в Москве Ришат Халиков.

﻿«К Зие Нуриевичу, когда он работал здесь в Кремле, было очень много ходоков из Башкирии. И всех беспрекословно и радушно он принимал, никому не отказывал. К любому человеку на любом уровне находил подход. И всегда в его сердце и душе была родная Башкирия — до самого последнего часа. Даже, когда он болел, интересовался делами в республике», — сказала родственница деятеля вдова Светлана Нуриева.

«﻿Сейчас я понимаю, что дед — великий сын башкирского народа, в детстве мне это было не понятно. Только став взрослым, я убедился, сколько он сделал для республики, помог многим людям. Не могу даже оценить его масштаб. Это мощь. И он каждый день думал о республике, я это знаю», — добавил внук Зии Нуриева Эльдар.