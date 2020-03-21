Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 78.04 ↓

EUR 84.15 ↑

21 марта Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Москве в день 105-летия почтили память государственного деятеля Зии Нуриева

ОБЩЕСТВО

Сегодня, 21 марта, в Москве, в день 105-летия почтили память выдающегося общественно-политического деятеля Зии Нуриева. К памятнику известного земляка, установленному в столице шесть лет назад, возложили цветы. К сожалению, из-за карантинных мер в столице в делегации были только родственники, представители Полпредства РБ и скульптор памятника Салават Щербаков.

Зия Нуриев, будучи первым секретарем Башкирского обкома КПСС, возглавлял республику 14 лет до 1969 года. С его именем связаны самые большие успехи в индустриальном развитии республики. В последующем Зия Нуреевич занимал пост министра заготовок СССР, затем заместителя Председателя Совета Министров СССР, председатель Комиссии Президиума Совета министров СССР по вопросам агропромышленного комплекса.

В эти дни в Башкортостане, в частности в Бирском районе, где он родился, проходят памятные мероприятия, посвященные 105-летию известного земляка.

﻿«Зия Нуриев — выдающийся деятель, организатор. Это человек-гигант. Будучи простым башкиром из многодетной семьи, он добился многого, благодаря своему характеру, трудолюбию и высоким человеческим качествам. Занимал высокие посты в государстве. Когда он возглавлял республику, были построены основные промышленные объекты, увеличилась добыча нефти в регионе. В конце 60-х годов министром заготовок СССР он возглавлял огромный участок работы. Но при этом никогда не терял связь с Башкирией. Всегда интересовался жизнью, людьми, участвовал в кадровых решениях в РБ. Все, кто его знал, с благодарностью вспоминают его, за тот вклад который он внес в развитие нашей республики», — отметил советник Полномочного Представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ в Москве Ришат Халиков.
﻿«К Зие Нуриевичу, когда он работал здесь в Кремле, было очень много ходоков из Башкирии. И всех беспрекословно и радушно он принимал, никому не отказывал. К любому человеку на любом уровне находил подход. И всегда в его сердце и душе была родная Башкирия — до самого последнего часа. Даже, когда он болел, интересовался делами в республике», — сказала родственница деятеля вдова Светлана Нуриева.
«﻿Сейчас я понимаю, что дед — великий сын башкирского народа, в детстве мне это было не понятно. Только став взрослым, я убедился, сколько он сделал для республики, помог многим людям. Не могу даже оценить его масштаб. Это мощь. И он каждый день думал о республике, я это знаю», — добавил внук Зии Нуриева Эльдар.

ИА «Башинформ»
Теги: память
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии ожидается похолодание до -25 градусов
В Башкирии в предстоящие выходные дни ожидается существенное похолодание. В тыловой части циклона начнется вторжение арктической воздушной массы, уточн
Запасы сахара в Башкирии в 2 раза перекрывают потребность населения
Потребность жителей Башкортостана в сахаре составляет не более 100 тысяч тонн. За сезон три сахарных завода республики произвели более 200 тысяч тонн сах
Международный терминал аэропорта «Уфа» с 21 марта закрывается на вылет
С субботы, 21 марта, международный терминал аэропорта «Уфа» закрывается на вылет. По словам и.о. председателя республиканского госкомитета по внешнеэконо
В Уфе движение по новому Бельскому мосту запустят в сторону Оренбурга
К концу 2021 года в Уфе откроют мост-вставку через реку Белую в створе улицы Воровского. Хотя, по словам представителей подрядной организации, техника, н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть