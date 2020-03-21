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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Подписан указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Подписан указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет Фото: ИА «Башинформ»

Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет, документ опубликован на портале правовой информации.

В указе отмечается, что выплата устанавливается с 1 января и предоставляется на условиях, предусмотренных законодательством регионов.

На выплату могут рассчитывать семьи с низкими доходами менее величины прожиточного минимума.

Семья, которая подаст заявление с 1 июля 2020 года, получит средства за первые шесть месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года. Если три года исполнилось с января по июнь 2020 года, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста трех лет в 2020 году до назначения выплаты, поясняли ранее в Минтруде.

Размер пособия будет составлять 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. В общей сложности эти выплаты получат семьи, в которых проживают около двух миллионов детей. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 миллиарда рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: выплаты
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