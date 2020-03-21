Фото: БРО ВПР «Единая Россия» В Башкирии во время карантина предлагают организовать соревнования по киберспорту Фото: БРО ВПР «Единая Россия»

В Башкирии во время карантина предлагают организовать соревнования по киберспорту. Инициатива была озвучена руководителем регионального исполкома «Единой России» Рустемом Ахмадинуровым во время селекторного совещания по мерам профилактики распространения коронавируса в РБ.

Также он считает, что необходимо создать свой партийный штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавит депутат Госсобрания республики Римма Утяшева.

﻿«У нас будет свой фронт работы, который не будет повторять деятельность других профильных ведомств. На данный момент продумываем, чем занять досуг населения во время карантина. Еженедельно мы проводим онлайн лектории по актуальной информации по ситуации», — подчеркнул Рустем Ахмадинуров.

Заместитель руководителя Межрегионального координационного совета партии Игорь Сухарев призвал население воздержаться от путешествий и дальних поездок, добавив, что купленные заранее билеты и путевки можно вернуть.

По словам руководителя региональной общественной приемной партии Эльвиры Аиткуловой, для жителей Башкирии открыты республиканские санатории.

Главный врач уфимской поликлиники №52 Рустем Игбаев рассказал, что пациенты, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, могут обратиться по телефонам горячей линии +7-347-28-65-827 и +7-347-27-99-120. Они подлежат самоизоляции на 14 дней с момента прибытия. Без обращения в поликлинику им оформят больничные. Медики на дому возьмут мазки на анализы для подтверждения диагноза.

К совещанию подключились местные отделения «Единой России» из 20 городов республики. Так, в Стерлитамаке и Сибае создали свои горячие линии для горожан.

В Нефтекамске в социальных сетях был вброс информации о якобы первом заболевшем человеке в городе. Главный врач городской больницы Тагир Гизатуллин вовремя опроверг фейк.

﻿«Население больше интересует то, что происходит локально, а не мировые новости. Партийцы на местах должны вовремя реагировать на спам, который «гуляет» в соцсетях, и распространять правдивую информацию», — подчеркнула Эльвира Аиткулова.