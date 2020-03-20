Фото: Соцсети В Башкирии врачи запустили флешмоб в период коронавируса Фото: Соцсети

В Башкирии на 20 марта не зарегистрировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией. По данным министра здравоохранения республики, в больницах с подозрением на COVID-2019 находятся 50 человек, в том числе семь детей.

Для того, чтобы и дальше получать хорошие новости от ведомств о недопущении заражения новым коронавирусом, врачи региональных больниц, поликлиник и других учреждений запустили флешмоб: «Мы дежурим в больнице для вас. Останьтесь дома для нас!»

«Вирус обладает очень высоким индексом контагиозности. Он очень быстро распространяется и особенно опасен для нашего старшего поколения, для наших родителей. Минимизация общения на данном этапе поможет нам всем сократить уровень заболеваемости и значительно снизить продолжительность эпидемии, а значит быстрее вернуться к нормальной жизнедеятельности, — сказал руководитель республиканского Минздрава Максим Забелин. — Используйте простые и очень действенные методы профилактики — тщательно мойте руки, принимайте душ после возвращения домой, соблюдайте режим сна, делайте зарядку и т.д.».

Ранее сообщалось о том, что в России официально зарегистрировано 253 случая заражения COVID-2019.