Фото: Олег Яровиков Международный терминал аэропорта «Уфа» с 21 марта закрывается на вылет Фото: Олег Яровиков

С субботы, 21 марта, международный терминал аэропорта «Уфа» закрывается на вылет. По словам и.о. председателя республиканского госкомитета по внешнеэкономическим связям председателя Маргариты Болычевой, терминал будет только принимать и обслуживать самолеты с жителями Башкирии, которые «застряли» в других странах из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

«Мы уже решили четыре подобные ситуации и все они были из Индии, — объяснила участница брифинга в Минздраве Башкирии. – 22 марта планируется закрытие воздушного пространства над Индией. Поэтому нашим соотечественникам стоит поторопиться и перебронировать билеты и отправиться на родину».

Специалисты по-прежнему рекомендуют туристам связываться с посольствами России в странах, где они находятся и звонить по горячим линиям: 8 (495) 587 88 60, 8 (499) 678 12 03.

Напомним, что всем россиянам, прибывшим из-за границы, необходимо сообщить о приезде участковому врачу и самоизолироваться на 14 дней.