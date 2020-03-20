В башкирской библиотеке для слепых готовы оказывать услуги онлайн
В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых готовы оказывать услуги онлайн. В частности, на официальном сайте библиотеки можно выбрать и заказать книги, выбрать и получить документы из электронных баз данных.
Также на ресурсе опубликованы ссылки для посещения виртуальных экскурсий по музеям России и мира.
На сайте доступны интернет-читалка для незрячих и всероссийская «Онлайн-библиотека для инвалидов по зрению «Логос».