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В Башкирии родильные дома закрывают на «помывку» - график

ОБЩЕСТВО

Минздрав республики утвердил план — график закрытия акушерских стационаров в целях плановой дезинфекции. В учреждениях проведут ремонт и полную дезинфекцию. Маршрутизация беременных, рожениц и родильниц будет организована.

В апреле и мае 2020 года плановую дезинфекцию проведут в следующих акушерских стационарах:

— Белорецкая центральная районная клиническая больница (ЦРКБ) закроется с 21 апреля по 10 мая. «Дублером» маршрутизации внутри Белорецкой ЦРКБ для беременных низкой и средней степени риска будет Республиканский клинический перинатальный центр (РКПЦ МЗ РБ) и РКБ имени Куватова — для беременных высокого риска.

— Городская больница (ГБ) города Кумертау будет закрыта с 14-27 апреля. Дублер — Мелеузовская центральная районная больница (ЦРБ) и ГБ №1 Стерлитамака для беременных низкой и средней степени риска; РКПЦ МЗ РБ и РКБ имени Куватова — для беременных высокого риска.

— Мишкинскую ЦРБ закроют с 7 до 19 апреля. Дублер — Бирская ЦГБ.

— Давлекановская ЦРБ: работы проведут 28 апреля — 10 мая. Дублер — РКПЦ МЗ РБ.

— Нуримановская ЦРБ будет закрыта 9-22 апреля. Дублер — Родильный дом №3 Уфы.

— Чекмагушевская ЦРБ: дезинфекция и ремонт пройдут 2-15 апреля. Дублер — РКПЦ МЗ РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: Минздрав РБ, роддом
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