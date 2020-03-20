Фото: Сайт Главы РБ В режиме повышенной готовности; извинения вице-премьера; о голосовании - неделя в Башкирии Фото: Сайт Главы РБ

Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности по коронавирусу; Путин — о голосовании; извинения вице-премьера; определили самое «Трезвое село»; Борис Мелкоедов оставил свой пост; 26-летняя москвичка возглавила госкомитет; «декретниц» обучат любой специальности. О главных событиях недели — в материале ИА «Башинформ».

День голосования, если ситуация позволит

На этой неделе Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». Голосование пройдет 22 апреля, он объявлен выходным, сообщил «Башинформ». На голосование выносится вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». Однако, в связи с распространением коронавируса, Путин обозначил: «Мы будем проводить это голосование только в том случае, если ситуация позволит проводить подобные мероприятия».

Жизнь в режиме повышенной готовности

С 18 марта в Башкирии глава республики Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции в регионе. Установлена круглосуточная работа штаба, обеспечивается обследование прибывающих в республику лиц, дезинфицируются остановки и общественный транспорт. Отменены или перенесены массовые мероприятия с численностью участников более 250 человек и с участием иностранцев. До конца года в Уфе введут новый корпус инфекционной больницы №4, рассказал 18 марта Радий Хабиров во время визита в учреждение. Пока случаев заражения коронавирусом в республике нет (по России — 199 случаев), с подозрением на коронавирус в больницах находится 48 человек, информировал «Башинформ». От коронавируса жителей защитят многоразовые экомаски, которые начали выпускать в Уфе на госпредприятии «Агидель». Ранее были жалобы на отсутствие масок в аптеках. При этом дефицита продуктов в республике быть не может — на складах есть двухмесячный запас продуктов, а сырьем для производства продуктов регион обеспечен на полгода вперед, заявили в Минсельхозе. До 6 апреля продлены весенние каникулы школьников, затем они перейдут на дистанционное обучение, как и с 23 марта все вузы и колледжи.

Телефон «горячей линии» республиканского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: +7 (347) 286-58-27. «Я твердо обещаю, что буду правдиво и оперативно информировать о ситуации с распространением коронавируса», — заявил 16 марта на совещании Радий Хабиров. Он также жестко высказался по поводу распространения фейков о ситуации с коронавирусом, рекомендовав опираться только на официальную информацию. «У нас, и к сожалению, и к счастью, не 41-й год, когда мародёров и паникеров расстреливали, но ровно та же ситуация», — предупредил Хабиров.

Бывшему вице-мэру оставили в силе оправдательный приговор

Приговор бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову и экс-начальнику управления капстроительства Марату Гарееву оставили без изменений. Ранее Октябрьский районный суд Уфы оправдал чиновников, которые обвинялись в растрате 1,6 млрд рублей, сообщил «Башинформ». Как считает следствие, Филиппов и Гареев превысили должностные полномочия во время реализации федеральной программы по переселению из аварийного жилья. Они заключили 50 договоров с инвесторами, согласно которым должны были профинансировать переселение и снос аварийного фонда. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-чиновникам, но Верховный суд РБ оставил его без изменения.

Заработало предприятие по ремонту колесных пар для вагонов

В башкирском Благовещенске заработало новое предприятие по формированию и ремонту колесных пар для грузовых вагонов. 17 марта с работой предприятия ознакомился глава Башкирии Радий Хабиров, сообщает «Башинформ». Председатель правления инвестора – компании RAILGO — Рахман Халилов рассказал, что на предприятии уже создано 200 новых рабочих мест, планируется еще 400. Вместе с руководством компании Хабиров принял участие в запуске станка по формированию колесной пары и поставил свою подпись на первой готовой продукции предприятия. Ежемесячно здесь планируется выпускать 1600 колес. По словам главы региона, важно, что республика выполнила свои условия, предусмотренные в инвестсоглашении, подписанном с RAILGO в прошлом году, и что предприятие появилось в ТОСЭР «Благовещенск». «Здесь созданы неплохие социальные условия для работников, есть своя столовая, медпункт, душевые, они получают хорошую заработную плату», — рассказал Хабиров.

Футбол и хоккей откладываются

В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции принято решение приостановить чемпионат страны по футболу. Первый домашний матч ФК «Уфа» в 2020 году откладывается как минимум до 11 апреля. Также приостановлен розыгрыш Кубка Гагарина в рамках КХЛ, сообщил «Башинформ», отмечается также, что зарубежные легионеры «Салавата Юлаева» покинули Россию, а легионеры «Уфы» остались здесь.

Мелкоедов возглавил родной район, а 26-летняя москвичка — госкомитет

На этой неделе покинул свой пост руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов, занимавший его с 2010 года. С 17 марта он исполняет обязанности главы администрации Зилаирского района, откуда сам родом, сообщил «Башинформ».

Руководителем Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям стала 26-летняя москвичка Маргарита Болычева. Экс-глава госкомитета Руслан Мирсаяпов назначен торгпредставителем России в Азербайджане.

Также прекращены полномочия председателя Федерации профсоюзов Башкирии Марата Хусаинова. И.о. председателя федерации стал Тагир Закиров.

«Декретницы» могут обучиться любой специальности

В Башкирии женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет, и неработающие женщины с детьми до 7 лет могут переобучиться любой специальности и получать стипендию. О запуске новой программы по обучению и профессиональной переподготовке рассказал глава РБ Радий Хабиров. Срок обучения — до трех месяцев. Стоимость образовательного сертификата — до 46,3 тысячи рублей. Во время обучения женщины получат стипендию 13,9 тысячи рублей. Для получения мер поддержки нужно обращаться к работодателю или в центры занятости населения, рассказал «Башинформ».

Определили самое «Трезвое село»

По итогам республиканского конкурса «Трезвое село», который проводил Всемирный Курултай башкир, первое место и премию в 500 тысяч рублей получила деревня Башкирская Ургинка Зианчуринского района. 10-15 лет назад эта деревня была одной из самых пьющих в районе. За год там ликвидировали все точки продажи алкоголя, взяли под шефство неблагополучные семьи, сообщает «Башинформ». На втором месте с премией 250 тысяч рублей – деревня Зелимово Баймакского района. Сертификат на 150 тысяч за третье место получила деревня Карткисяк Аскинского района. «Наш успех измеряется человеческими жизнями. Мы боремся против отравления суррогатом, мы спасаем людей», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров, вручая награды селянам, и предложил увеличить призовой фонд конкурса в 10 раз, а также расширить его географию. В проекте приняли участие 464 села из 52 районов республики.

Как вице-премьер два раза извинился перед чемпионкой

На этой неделе вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов встретился с восьмикратной паралимпийской чемпионкой Оксаной Савченко, с которой ранее случился конфликт. По поручению главы Башкирии Радия Хабирова, 18 марта Сагитов еще раз лично принес свои извинения Оксане Савченко за свою грубость, сообщает «Башинформ». «Урок получен. Выводы сделаны», — резюмировал после Сагитов в соцсетях. 14 марта Ирек Сагитов приехал в бассейн в Уфе с проверкой и обратился к Оксане Савченко с оскорбительными словами. Тренер выразила свое мнение по поводу сказанного в соцсетях. После чего вице-премьер извинился перед Савченко по телефону.