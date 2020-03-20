Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ожидается похолодание до -25 градусов Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в предстоящие выходные дни ожидается существенное похолодание.

В тыловой части циклона начнется вторжение арктической воздушной массы, уточняют специалисты Башгидромета.

Температура воздуха понизится ночью от 0,-5 до -5,-10 градусов, при прояснениях до -15. Днем будет от 0,+5 до -3,+2 градусов.

В начале следующей недели произойдет дальнейшее понижение температуры воздуха. Ночью столбики термометров покажут -10,-15, при прояснениях до -20,-25 градусов. В дневные часы прогнозируется до -4,+1, местами до -9 градусов.

Такой фон температур уже ниже нормы на 1-2 градуса, говорят синоптики.

Осадки с усилением антициклона из северо-западных районов России постепенно прекратятся. Ночью и утром на дорогах и тротуарах будет наблюдаться гололедица.