Региональный оператор «Дюртюлимелиоводстрой» принимает меры по профилактике коронавируса



















В связи с угрозой риска распространения коронавируса в республике Башкортостан региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Дюртюлимелиоводстрой» принял усиленные меры профилактики. Сотрудникам офисов и перевозчикам, осуществляющим вывоз ТКО, выданы медицинские маски и антисептические средства, рекомендовано почаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Руководство регионального оператора призвало подчиненных соблюдать «политику чистого стола» на рабочем месте для создания оптимальных условий обработки и дезинфекции рабочих поверхностей.

Напоминаем, что с 18 марта 2020 года глава республики Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции. Подписанный им указ опубликован на официальном портале правовой информации.