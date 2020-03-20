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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Региональный оператор «Дюртюлимелиоводстрой» принимает меры по профилактике коронавируса

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В связи с угрозой риска распространения коронавируса в республике Башкортостан региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Дюртюлимелиоводстрой» принял усиленные меры профилактики. Сотрудникам офисов и перевозчикам, осуществляющим вывоз ТКО, выданы медицинские маски и антисептические средства, рекомендовано почаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Руководство регионального оператора призвало подчиненных соблюдать «политику чистого стола» на рабочем месте для создания оптимальных условий обработки и дезинфекции рабочих поверхностей.

Напоминаем, что с 18 марта 2020 года глава республики Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции. Подписанный им указ опубликован на официальном портале правовой информации.

ИА «Башинформ»
Теги: профилактика, Дюртюлимелиоводстрой
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