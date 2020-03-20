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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Следкома Башкирии: «Сейчас все СМИ перегружены криминальной темой»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Глава Следкома Башкирии: «Сейчас все СМИ перегружены криминальной темой» Фото: Ксения Калинина

Сейчас все СМИ перегружены криминальной темой. Об этом в Уфе на встрече с представителями местных изданий 20 марта сказал руководитель следственного управления по Республике Башкортостан Денис Чернятьев.

«Просто перегружены. Я сейчас с удовольствием смотрю канал «Культура». Это единственный канал без криминала, но и даже там иногда бывает. Перегружены все. У нас сейчас в интернете можно найти инструкции по конкретным статьям в совершении преступлений любого характера: начиная от экстремизма, заканчивая убийством. С самыми подробными обстоятельствами, — поделился мнением глава СКР по РБ. — Мы, как профессионалы, в этом не заинтересованы».

Денис Чернятьев добавил, что многие преступления на половой почве совершаются детьми в отношении детей. Одна из причин — свободный доступ к информации в гаджетах.

«Только из-за того, что доступ к интернету свободный, и все эти действия свободно можно посмотреть. А у детей что-то похожее повторить – это обычное дело. Мы везде говорим о запретах, об ограничении доступа к определенного рода сайтам со стороны родителей. Но ведь они не делают, не запрещают: вместо того, чтобы поиграть с ребенком, сунули ему планшет и забыли про него. Ребенок сидит два-три часа, от него ни слуху ни духу».

Руководитель следственного управления подчеркнул, что ведомство заинтересовано в том, чтобы криминальный уровень в обществе снижался, в том числе через усиленную профилактическую работу.

ИА «Башинформ»
Теги: СКР по РБ, СМИ
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