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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе звание «Рыцарь леса» присвоили инспектору, наказавшему браконьеров на 200 тысяч руб.

ОБЩЕСТВО

Фонд защиты диких животных памяти Олега Зиганшина завершил конкурс «Рыцарь леса». С 1994 года премии вручают охотинспекторам, рыбинспекторам, егерям, лесникам, зоозащитникам.

«Рыцарь леса» — конкурс, который проводит Республиканский фонд защиты диких животных, учрежденный супругами Камилем и Татьяной Зиганшиными в память о сыне Олеге, бережно любившем природу. Фонд существует с 1993 года, до 2005 года он носил название «Фонд поощрения граждан и организаций, занятых защитой диких животных».

На церемонии вручения 18-й премии диплом «Рыцарь леса» первой степени и нагрудный знак получил Сергей Чижков — главный специалист-эксперт Стерлитамакской службы по охране и использованию объектов животного мира Минэкологии РБ. Госинспектор с 2011 по 2019 года составил 110 административных протоколов на нарушителей правил охоты, по 12 фактам, которые он выявил, возбудили уголовные дела за незаконную добычу одного бурого медведя, шести лосей, шести косуль и пяти кабанов. Общая сумма штрафов за нарушение — более 75 тысяч рублей, благодаря госинспектору взыскано исков за незаконную добычу охотничьих ресурсов на более чем 200 тысяч рублей.

Дипломом «Рыцарь леса» второй степени и нагрудным знаком наградили Юрия Кириллова и Хайдара Нагаева — ведущих специалистов-экспертов Уфимской службы по охране и использованию объектов животного мира Минэкологии РБ.

Диплом «Рыцарь леса» третьей степени и нагрудный знак присвоили Александру Доможирову — ведущему специалисту-эксперту отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ.

Звание лауреат и диплом «Рыцарь леса»присудили Ильнуру Кашапову — ведущему специалисту-эксперту Уфимской службы по охране и использованию объектов животного мира Минэкологии РБ.

«Всех нас объединила и привела сюда любовь к природе, беспокойство за судьбу диких животных и сохранность среды их обитания. К счастью, любовь эта не пассивно-созерцательная, а активная, подтверждённая конкретными делами. Делами, которые зачастую требует немало сил и мужества, а порой и жизни. И это не пустые слова. За 27 лет существования фонда пятерым «Рыцарям леса» это звание было присвоено посмертно. Хочу напомнить имена этих бесстрашных людей: Марсель Абдулов, Алексей Коробанов, Виктор Конанов, Пётр Семёнов, Николай Рассолов. Кроме того, за эти годы от нас ушли 17 рыцарей леса», — сказал основатель фонда Камиль Зиганшин.
На конференции «Рыцарь леса» — 2020 также обсудили современное состояние популяции лошади Пржевальского на территории государственного природного заповедника «Оренбургский», этапы создания и особенности биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО «Горный Урал», был представлен селекционно-туристический проект «Медовая тропа «Алтын-Солок». Директор Института биологии УФИЦ РАН Василий Мартыненко рассказал о биоразнообразии геопарка «Торатау», а сотрудники Волжско-Камского государственного заповедника ознакомили с результатами изучения биологии гнездования орлана-белохвоста .

Научно-практическая конференция прошла при поддержке регионального отделения Русского географического общества, получившего грант президента России для съёмки документального фильма о «Рыцарях леса».

ИА «Башинформ»
Теги: экология
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