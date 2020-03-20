Шаварш Карапетян назначен советником главы Башкортостана

Советником главы Республики Башкортостан на общественных началах назначен Шаварш Карапетян. Соответствующее распоряжение подписал Радий Хабиров, сообщает пресс-служба главы республики.

В задачи нового советника будет входить развитие физкультуры и спорта в регионе.

Справка. Карапетян Шаварш Владимирович родился 19 мая 1953 года в Кировакане (Армянская ССР).

Окончил Армянский государственный институт физической культуры, Ереванский институт народного хозяйства.Один из сильнейших в мире в подводном плавании в 1970-х годах. С 1972 года – в сборной команде СССР.Семикратный чемпион СССР в 1973–1977, 15-кратный обладатель Кубка СССР в 1973–1980, 13-кратный чемпион Европы в 1972–1977, 11-кратный рекордсмен мира в 1972–1977 в таких видах состязаний, как ныряние на 50 м, плавание с аквалангом на 100, 400 и 800 м.

8 января 1974 года возвращался со спортивной базы Цахкадзор в Ереван на автобусе, в котором находилось более 30 пассажиров. На крутом подъёме водитель заметил неполадки в работе мотора, остановил автобус и вышел из салона. В тот же момент неуправляемая машина покатилась вниз со склона. Шаварш Карапетян, который сидел ближе всех к кабине шофёра, в попытке остановить автобус и избежать падения в ущелье локтем разбил стекло кабины, дотянулся до руля и резко направил автобус в сторону горы.

16 сентября 1976 года во время тренировки на берегу Ереванского озера стал свидетелем падения с 25-метровой дамбы троллейбуса с пассажирами. Благодаря своим профессиональным спортивным навыкам смог за 20 минут вытащить с 10-метровой глубины и спасти от гибели более 20 человек.

После этого долго болел, но в 1977 году сумел вернуться в спорт, выиграл золотые медали чемпионатов СССР и Европы и установил свой 11-й мировой рекорд (плавание с аквалангом на 400 м). Из-за последствий болезни вынужден был завершить выступления международного и всесоюзного уровня. Позже работал директором юношеской школы.

15 февраля 1985 года стал участником спасения людей на пожаре в спортивно-концертном комплексе в Ереване. Он одним из первых оказался на месте возгорания и принялся помогать пожарным.Заслуженный мастер спорта СССР. В 1983 году удостоен почётного знака ЮНЕСКО Fair Play, символизирующего справедливость, честность и благородство в спорте. Награждён орденом «Знак Почёта», орденом Мужества, медалью «За спасение утопающих».

Именем Шаварш названа малая планета № 3027 Солнечной системы.