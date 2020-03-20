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В Башкирии предложили выдавать маски для работников коммунальных служб бесплатно

ОБЩЕСТВО

Работникам коммунальных служб, которые занимаются вывозом и сортировкой мусора, предложили выдавать бесплатные маски и респираторы, Это связано с риском заражения коронавирусом через отходы, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов рассказал, что все отходы от пациентов медицинских учреждений идут в состав коммунальных отходов. «Сфера обращения ТКО попадает под удар, ведь те специалисты, которые вывозят мусор, сортируют и обрабатывают его, будут заражаться», — пояснил Александр Веселов.

Руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров попросил составить список работников, которые нуждаются в средствах индивидуальной защиты.

ИА «Башинформ»
Теги: коммунальные службы
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