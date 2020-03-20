В Уфе началась вакцинация домашних животных от бешенства
В Уфе началась вакцинация домашних животных от бешенства Фото: администрация Уфы
В Уфе начинается прививочная кампания для домашних животных, сообщили в мэрии. В Орджоникидзевском районе города сделать бесплатную прививку от бешенства кошкам и собакам можно в районных ЖЭУ с 16.00 до 17.30 по графику:
20 марта — ЖЭУ № 37 — ул. Коммунаров д. 66/3, тел. 286-00-90 вн. 37;
23 марта — ЖЭУ № 48 — ул. Вологодская д. 76/2, тел. 286-00-90 вн. 48;
24 марта — ЖЭУ № 21 — ул. Кольцевая д. 43, тел. 286-00-90 вн. 21;
25 марта — ЖЭУ № 45 — ул. Б. Хмельницкого д. 92/1, тел. 286-00-90 вн. 45;
26 марта — ЖЭУ № 78 — ул. Калинина д. 16, тел. 286-00-90 вн. 78;
27 марта — ЖЭУ № 69 — ул. Мира д. 12, тел. 286-00-90 вн. 69;
30 марта — ЖЭУ № 79 — ул. Свободы д. 17, тел. 286-00-90 вн. 79;
31 марта — ЖЭУ № 27 — ул. Блюхера д. 50, тел. 286-00-90 вн. 27;
1 апреля — ЖЭУ № 28 — ул. Блюхера д. 16, тел. 286-00-90 вн. 28;
2 апреля — ЖЭУ № 52 — ул. Ш. Руставели д. 18а, тел. 286-00-90 вн. 52;
3 апреля — ЖЭУ № 23 — пр. Октября д. 180, тел. 286-00-90 вн. 23.
Прививку будут делать специалисты Орджоникидзевской участковой ветлечебницы.