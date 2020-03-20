Роспотребнадзор опубликовал правила поведения во время домашнего карантина

Не выходить из дома, пользоваться отдельной посудой, не общаться с близкими и надевать маску: Роспотребнадзор по Башкирии опубликовал правила поведения во время домашнего карантина.

Специалисты отмечают, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем.

Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней.

В случае, если семья находилась в странах, неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, следует соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире. Это значит не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор; по возможности находится в отдельной комнате; пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами; приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров. Также рекомендуется исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами и использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы. Во время карантина обязательно мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками — перед приемом . пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета. Кроме того, необходимо регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.Чтобы выбросить мусор, его необходимо упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров. Если появились первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.

Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них берут анализы на коронавирус?

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля. За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10 сутки карантина врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки). На период карантина предусмотрен лист нетрудоспособности на две недели, его можно заказать по телефону и его доставят на дом. При нарушении домашнего карантина человека поместят в инфекционный стационар. Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10-й день карантина.