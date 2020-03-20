Фото: источник Жители Уфы сообщили об «исчезнувшей» «умной» остановке Фото: источник

Уфимцы, проживающие в районе Городского дворца культуры, выйдя утром на остановку, удивились: на привычном месте они не нашли «умную» остановку. О случившемся местная жительница сообщила агентству «Башинформ» и поделилась фотографиями.

«У нас на ГДК украли умную остановку, которая стоила 800 тысяч рублей, между прочим», — написала жительница Уфы.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации города. Как выяснилось, «умный» остановочный павильон был перенесен.

«Ее перенесли на улицу Айскую. Перенос связан с тем, что там стоит капитальная остановка. Благодарим жителей за внимательность», — пояснили в мэрии Уфы.

Как информировало агентство «Башинформ», новые «умные» остановки оснащены электронным табло с информацией о маршруте, системой видеонаблюдения, имеются зоны бесплатного Wi-Fi доступа в сеть интернет, USB-порты, светодиодное освещение, «тревожные кнопки» и громкоговоритель, который позволяет оповещать граждан о возможных чрезвычайных ситуациях и необходимых действиях. Цена каждого павильона, по данным агентства «Башинформ», составляет 850 тысяч рублей.