Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора России начал испытания вакцины против нового коронавируса на животных. По мнению ученых, внедрить ее смогут уже к концу года, сообщает Роспотребнадзор.

В ходе исследований будут определены самые перспективные и безопасные прототипы вакцины, а также состав, доза и способ введения будущего лекарства. Ученые испытывают препараты на лабораторных животных, в том числе низших приматах.

«Этап является обязательным, поскольку нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, а исследования на культурах клеток, к сожалению, не могут дать ответы на все вопросы, ведь живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Для ответа на вопрос об эффективности вакцины необходимо испытать ее способность индуцировать иммунный ответ, способный защитить чувствительных животных от заражения смертоносным вирусом. При этом перед исследователями встает множество важных вопросов — необходимо определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, схему вакцинации, и без помощи лабораторных животных ученым не обойтись».

Прототипы вакцины разработал вирусологический центр «Вектор», расположенный под Новосибирском. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

В других странах также разрабатывают и тестируют лекарства от коронавируса. В США вакцину уже испытывают на людях, в Италии свою разработку начнут тестировать на животных в ближайшую неделю. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также начала испытывать новый препарат. Тем временем в Японии лекарство от гриппа названо эффективным средством против коронавируса. Лекарство испытали на 340 пациентах в китайских Ухане и Шэньчжэне, пишет Rusbase.