Фото: УГЗ Уфы На Башкирию вновь обрушилась непогода Фото: УГЗ Уфы

Утром 20 марта на Башкирию вновь обрушилась непогода в виде мокрого снега. Неблагоприятные погодные явления сохранятся в течение всего дня, возможны налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также усиление ветра до 15-20 м/с. Экстренное предупреждение населения об этом накануне распространило региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что в пятницу днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь со снегом, по югу до умеренного. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в явлениях. Температура воздуха днем составит 0, +5 градусов.

В ближайшие дни в регионе ожидается существенное понижение температуры ночью — до 15 градусов мороза в горных районах. Вероятность осадков сохраняется.