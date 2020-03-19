В Башкирии мошенники наживаются на теме коронавируса

В Башкирии зафиксированы случаи мошенничества на теме коронавируса. Как сообщила главврач «Центра гигиены и эпидемиологии РБ» Анна Казак на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве, по квартирам ходит группа аферистов, которые за деньги обязывают хозяев провести дезинфекцию. При этом мошенники прикрываются именем официальных ведомств.

«Ни министерство здравоохранения, ни «Центр гигиены и эпидемиологии» не предлагают такие услуги», — подчеркнула Анна Казак.

Напомним, что региональное правительство в ежедневном режиме проводит брифинги по ситуации с коронавирусом. В Башкирии также открыта горячая линия: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный).