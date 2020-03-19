Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 80.15 ↑

EUR 87.26 ↓

20 марта Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии мошенники наживаются на теме коронавируса

ОБЩЕСТВО

В Башкирии зафиксированы случаи мошенничества на теме коронавируса. Как сообщила главврач «Центра гигиены и эпидемиологии РБ» Анна Казак на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве, по квартирам ходит группа аферистов, которые за деньги обязывают хозяев провести дезинфекцию. При этом мошенники прикрываются именем официальных ведомств.

«Ни министерство здравоохранения, ни «Центр гигиены и эпидемиологии» не предлагают такие услуги», — подчеркнула Анна Казак.

Напомним, что региональное правительство в ежедневном режиме проводит брифинги по ситуации с коронавирусом. В Башкирии также открыта горячая линия: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный).

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, мошенники
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии растет число заболевших туберкулезом - Роспотребнадзор
В Башкортостане второй год подряд наблюдается рост заболеваемости туберкулезом. По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в 2019 году ур
В Башкирии полностью здоровым признан только каждый пятый обследованный житель
В прошлом году в Башкирии обследование по программе диспансеризации прошло 765 тысяч человек или около четверти всего взрослого населения региона. Перву
В Башкирии провайдеры на карантин предоставят пользователям несколько бесплатных услуг
Провайдеры кабельного и цифрового ТВ вместе с операторами сотовой связи приготовили для жителей Башкирии в период карантина по коронавирусной инфекции не
В Башкирии скончалась пассажирка опрокинувшейся в кювет иномарки
В Башкирии в результате опрокидывания в кювет иномарки погибла женщина. Авария произошла накануне вечером в Кармаскалинском районе на автодороге Улукул
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть