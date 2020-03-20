Жители Башкирии могут принять участие в конкурсе молодежных проектов «Наша история»

Жители Башкирии могут принять участие во всероссийском конкурсе молодежных проектов «Наша история», приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К участию в нем приглашаются граждане в возрасте от 7 до 35 лет: школьники, студенты техникумов, колледжей и вузов, молодые специалисты.

Конкурсные номинации предполагают подготовку творческих работ, посвященных подвигам героев Великой Отечественной войны, конкретным историческим деятелям или событиям, родственникам или землякам — участникам войны.

Заявки на участие в первом этапе принимаются на официальном сайте конкурса до 2 апреля 2020 года включительно. Финал конкурса состоится с 7 по 9 мая 2020 года в Москве, куда будут приглашены авторы лучших работ для их публичной защиты перед экспертным сообществом.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8-499-653-64-26, 8-916-839-41-38, а также на официальном сайте конкурса.

Конкурс проводится в целях патриотического воспитания молодых граждан в духе уважительного отношения к истории России, популяризации подвигов героев Великой Отечественной войны Фондом поддержки образовательных проектов при поддержке Госдумы.