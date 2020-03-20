Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 80.15 ↑

EUR 87.26 ↓

20 марта Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии могут принять участие в конкурсе молодежных проектов «Наша история»

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии могут принять участие во всероссийском конкурсе молодежных проектов «Наша история», приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К участию в нем приглашаются граждане в возрасте от 7 до 35 лет: школьники, студенты техникумов, колледжей и вузов, молодые специалисты.

Конкурсные номинации предполагают подготовку творческих работ, посвященных подвигам героев Великой Отечественной войны, конкретным историческим деятелям или событиям, родственникам или землякам — участникам войны.

Заявки на участие в первом этапе принимаются на официальном сайте конкурса до 2 апреля 2020 года включительно. Финал конкурса состоится с 7 по 9 мая 2020 года в Москве, куда будут приглашены авторы лучших работ для их публичной защиты перед экспертным сообществом.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8-499-653-64-26, 8-916-839-41-38, а также на официальном сайте конкурса.

Конкурс проводится в целях патриотического воспитания молодых граждан в духе уважительного отношения к истории России, популяризации подвигов героев Великой Отечественной войны Фондом поддержки образовательных проектов при поддержке Госдумы.

ИА «Башинформ»
Теги: конкурсы, 75-летие Победы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии растет число заболевших туберкулезом - Роспотребнадзор
В Башкортостане второй год подряд наблюдается рост заболеваемости туберкулезом. По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в 2019 году ур
В Башкирии полностью здоровым признан только каждый пятый обследованный житель
В прошлом году в Башкирии обследование по программе диспансеризации прошло 765 тысяч человек или около четверти всего взрослого населения региона. Перву
В Башкирии провайдеры на карантин предоставят пользователям несколько бесплатных услуг
Провайдеры кабельного и цифрового ТВ вместе с операторами сотовой связи приготовили для жителей Башкирии в период карантина по коронавирусной инфекции не
Туристы из Башкирии застряли в Индии из-за коронавируса
Туристы из Башкирии застряли в индийском городе из-за коронавируса. По данным госкомитета по туризму республики, 38-летний мужчина и 24-летняя женщина уж
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть