Фото: администрация Уфы Уфу украсят более 2 млн однолетних цветов Фото: администрация Уфы

Сегодня в теплицах уфимского «Горзеленхоза» растет 80 тысяч штук петунии, 20 тысяч – бархатцев и 30 тысяч цинерарий. Всего же предприятие в этом году планирует вырастить 260 тысяч однолетних цветов.

Посадить первые петунии и бархатцы в парке Победы, сквере 112 кавалерийской дивизии и цветниках около администрации городах работники коммунальных служб должны к 6-7 мая.

Столица хочет побить свой прошлогодний рекорд по высадке однолетних цветов и украсить улицы города порядка 2 млн 239 тысяч штук. В 2019 году эта сумма была на 220 тысяч меньше.