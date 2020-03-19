Фото: Олег Яровиков В Башкирии запущена горячая линия для туристов, которые не могут вернуться из-за границы Фото: Олег Яровиков

Сегодня республиканский госкомитет по туризму и ассоциация «БашТурСоюз» открыли горячую линию для жителей Башкирии для помощи в вопросах поездок и их отмены в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Телефон 8 800 505 94 56. Об этом на ежедневном брифинге сообщил председатель госкомитета Салават Нафиков.

«Если вы уже приобрели путевку в страну, не рекомендованную к посещению или в страну, где действует режим угрозы безопасности мы рекомендуем вам воздержаться от поездки. Вы можете связаться со своим турагентом и перебронировать тур на другую дату или в другую страну, — отметил Салават Нафиков. — Мы ожидаем, что к лету ситуация успокоится и летние туры рекомендуем не отменять. Если вы в данный момент не имеете возможности перебронировать тур, то вы можете заморозить свои деньги за тур, и они сохранятся в полном размере. Если же вы все-таки хотите вернуть деньги, то вы также обращаетесь в турагентство, где покупали путевку и действуете согласно договору».

Также горячая линия будет работать по будням с 10 до 20 часов и в выходные с 11 до 18 часов в том числе и для тех граждан Башкирии, которые не могут вернуться домой из-за мировой ситуации с COVID-2019.