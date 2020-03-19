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19 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В больницах Башкирии под подозрением на коронавирус остаются 48 человек

ОБЩЕСТВО

48 пациентов, в том числе семь детей, сегодня остаются под наблюдение врачей в больницах Башкирии. У всех взят тест на исследование новой коронавирусной инфекции. Об этом на ежедневном брифинге 19 марта заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По словам главврача «Центра гигиены и эпаидемиологии РБ» Анны Казак, на данный момент в регионе исследовано 1 554 человека. У всех результаты на COVID-2019 отрицательные.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии из-за угрозы распространения введен режим повышенной готовности.

Вся актуальная информация о ситуации с коронавирусом в республике здесь.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Башкирия, подозрение, Минздрав
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