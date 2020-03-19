В Башкирии проходят памятные мероприятия к 105-летию Зии Нуриева

















В Бирском районе и во всем Башкортостане проходят памятные мероприятия, посвященные 105-летию выдающегося общественно-политического деятеля Зии Нуриева.

18 марта в музее г. Бирска собрались студенты и педагоги Бирского филиала БашГУ. Научные сотрудники музея подготовили доклад и презентацию, посвященные жизни и деятельности нашего выдающегося земляка. Директор музея Антон Антонов привел цитаты из книги Зии Нуриева «От аула до Кремля» по широкому кругу общественно-политических и хозяйственно-экономических вопросов.

19 марта в средней школе села Верхнелачентау, откуда родом Зия Нуриевич, состоялись расширенные мероприятия для учителей родного языка Бирского района. Участников ознакомили со школьным музеем.

На мероприятии выступил глава сельского поселения с. Верхнелачентау Ф.А. Гареев, учителя родного языка.

Завершилось мероприятие небольшим праздничным концертом с участием школьников.

Справка. Зия Нуриев родился в 1915 году в деревне Верхнелачентау в многодетной семье. Рано потерял отца. Только двое из семерых детей в семье после окончания начальной школы в родной деревне смогли продолжить обучение. Зие посчастливилось попасть в Бирскую школу II ступени, здесь он вступил в комсомол. А после окончания школы его направили в Уфу на курсы по подготовке к поступлению в институт народного образования. После его окончания Зия Нуриевич был направлен учителем у в Бураевский район.

Помимо основной работы занимался ликвидацией безграмотности среди населения. За два года научил более 30 взрослых мужчин и женщин читать, писать и считать. Кроме этого, обучал колхозных животноводов азам зоотехники и ветеринарии. Для этого изучал для этого специальную литературу и доходчиво объяснял им все правила на родном языке.

Успехи молодого педагога, окруженного вниманием и благодарностью сельчан, не остались не замеченными. В 1935 году Зия Нуриев возглавил Бураевский районный отдел образования. Вскоре он женился на девушке по имени Айсылу, с которой создал крепкую семью и воспитал сына.

Большой след в жизни Зии Нуриева оставила работа в качестве первого секретаря Кигинского райкома партии в тяжелейшие военные годы. Преодолев суровые испытания, выпавшие на долю района, добившись помощи от совнаркома РСФСР, он написал в своих воспоминаниях:

«Я понял, что для руководителя главное — заручиться поддержкой тех, с кем приходится работать. Надо быть честным, правдивым и объективным. В руководителе должны сочетаться строгость и объективность. Он не должен давать пустых популистских обещаний. Необходимо создать устойчивую деловую обстановку, дать людям возможность проявить свою инициативу».

В 1944 году Нуриева перевели в Уфу для работы в обкоме партии. С тех пор жизнь семьи на долгие годы была тесно связана со столицей Башкирии. Здесь он прожил до своего отъезда в Москву в 1969 году, пройдя путь от заведующего сельскохозяйственным отделом до первого секретаря обкома партии. Работа была тесно связана с выполнением семилетнего плана развития народного хозяйства, принятого в 1959 году. Башкирия выполнила его досрочно, увеличив объем промышленного производства на 122 процента. В этом была большая заслуга нефтяной отрасли, получившей свое бурное развитие именно в этот период, а также химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. Большое внимание уделялось в годы семилетки науке и культуре.

В эти годы на базе Башкирского пединститута имени Тимирязева был создан государственный университет, появился институт искусств. В Бирске и Стерлитамаке учительские институты были преобразованы в педагогические. В 1968 году был восстановлен филиал Академии наук. В эти же годы начато строительство Дворца спорта в Уфе, возводимого методом народной стройки. В его строительство вложились все крупные предприятия города.

В мае 1969 года республика широко отмечала свое 50-летие. Доклад Зии Нуриевича на торжественном заседании продолжался больше часа. Это было его своеобразное прощание с родной республикой. В июне 1969 года он выехал на работу в Москву, где занял пост председателя Госкомитета заготовок СССР. Занимая эту должность, Зия Нуриевич смог создать стройную систему заготовок и укрепить материальную базу отрасли. При нем комитет был преобразован в полноценное министерство.

2 апреля 1973 года Зие Нуриеву поздно вечером позвонил Леонид Брежнев и сообщил, что принято решение назначить его заместителем председателя Совета министров СССР. Соответствующий указ уже утром следующего дня был опубликован в центральных газетах страны. По поручению руководства Зия Нуриев занялся вопросами сельского хозяйства и пищевой промышленности. В своих воспоминаниях об этом времени он написал:

«Наше время окрестили «периодом застоя»… Не хочу скрывать упущения, имевшие место в нашей работе. Крупным недостатком было то, что не вся продукция, произведенная сельским хозяйством, доходила до стола потребителя. Много было потерь сырья при переработке и хранении. Долго хромала наша перерабатывающая промышленность. Устранение этих проблем было предусмотрено в Продовольственной программе, рассчитанной на 1980-1990 годы. Но намеченные меры остались невыполненными».

В 1985 году Зия Нуриевич вышел на пенсию, но получил назначение в специально созданную группу государственных советников при Совете министров СССР. В должности советника он пробыл до 1988 года. Находясь на пенсии, написал книгу воспоминаний «От аула до Кремля», название которой как нельзя лучше характеризует весь жизненный путь нашего земляка — от деревенского детства в глубокой провинции до собственного кабинета в Кремле.

За свою долгую трудовую жизнь он был удостоен звания Героя Социалистического труда, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и Салавата Юлаева.

Зия Нуриевич ушел из жизни на 98-м году жизни 19 октября 2012 года, пережив не только свою супругу, но и сына. В последние дни жизни рядом с ним были его внуки и правнуки, похоронившие своего выдающегося деда на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его горячо любимой Айсылу.

Его память в Башкирии увековечена в названиях улиц. В 2013 году улица имени Зии Нуриева появилась и в нашем городе. В родной деревне имя Зии Нуриева носит школа, при которой действует небольшой мемориальный музей, установлена мемориальная доска. За выдающийся вклад в развитие партийного, государственного строительства, агропромышленного комплекса СССР и в связи с 60-летием Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1975 года Зие Нуриеву было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. Он являлся кавалером четырех орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Салавата Юлаева и многочисленных медалей.

До последних дней жизни Зия Нуриевич поддерживал тесные связи с Башкортостаном, всегда интересовался делами земляков, радовался успехам республики. В издательстве «Китап» в 2000 году вышла в свет книга Зии Нуриева «От аула до Кремля. Воспоминания и размышления», вызвавшая большой интерес читателей.

Весь трудовой и жизненный путь Зии Нуриевича Нуриева — яркий пример безграничной преданности делу, бескорыстного служения людям, высоких человеческих качеств и славных свершений.