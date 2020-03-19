Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.21 ↑

EUR 84.88 ↓

19 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Федерации профсоюзов Республики Башкортостан сменился руководитель

ОБЩЕСТВО

Сегодня в Доме профсоюзов г. Уфы состоялось X внеочередное заседание Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. На нем было принято решение о прекращении полномочий председателя Федерации профсоюзов РБ Марата Хусаинова.

Исполнение обязанностей председателя Федерации профсоюзов РБ возложено на Тагира Шамилевича Закирова.

Также принято решение о проведении XXVI внеочередной конференции Федерации профсоюзов РБ 24 апреля 2020 года.

ИА «Башинформ»
Теги: профсоюзы, Федерация профсоюзов РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии школы перейдут на дистанционное обучение, в детсадах введены особые меры
Все школы Башкирии после весенних каникул, которые продлятся по 5 апреля, перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил министр образования республ
В Башкирии введен режим повышенной готовности по коронавирусу
С 18 марта Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения корон
Опыт и профессионализм ГК «Первый Трест» оценили на федеральном уровне
ГК «Первый Трест» вновь в составе жюри одной из самых престижных федеральных премий в сфере недвижимости Urban Awards. С 2009 года независимый интернет-п
Весенние школьные каникулы в Башкирии из-за коронавируса продлены до 6 апреля
Весенние школьные каникулы в Башкирии из-за коронавируса продлены до 6 апреля. Такое решение принял Глава республики Радий Хабиров для предотвращения воз
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть