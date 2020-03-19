В Федерации профсоюзов Республики Башкортостан сменился руководитель

Сегодня в Доме профсоюзов г. Уфы состоялось X внеочередное заседание Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. На нем было принято решение о прекращении полномочий председателя Федерации профсоюзов РБ Марата Хусаинова.

Исполнение обязанностей председателя Федерации профсоюзов РБ возложено на Тагира Шамилевича Закирова.

Также принято решение о проведении XXVI внеочередной конференции Федерации профсоюзов РБ 24 апреля 2020 года.