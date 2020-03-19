Фото: Ксения Калинина В Уфе сотрудники ГИБДД массово проверят водителей на нарушения ПДД Фото: Ксения Калинина

В Уфе 20 марта пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Профилактические мероприятия будут направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, для недопущения дорожных аварий с тяжкими последствиями.

У водителей проверят все необходимые документы.

«Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге. Водители! Перед выездом всегда проверяйте исправность вашего транспортного средства и наличие необходимых документов», — обратились к гражданам в ведомстве.