Первая в России Академия профессоров создана в УГАТУ

Первая в России Академия профессоров создана в УГАТУпартнерский материал
В Уфимском государственном авиационном техническом университете создана Академия профессоров. Теперь у профессуры вуза будет больше времени и возможности для совместного сотрудничества с молодыми учеными.
Цель создания Академии — объединить профессоров университета для эффективной реализации научного и педагогического потенциала, обеспечить активное вовлечение ученых вуза в научную и инновационную деятельность, способствовать обмену опытом, обеспечить преемственность в формировании кадрового потенциала.
В состав Академии будут входить лица, проработавшие в университете не менее 25 лет в должности профессора, имеющие ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, имеющие заслуги в педагогической, воспитательной и административной деятельности, а также государственные, ведомственные, отраслевые награды и поощрения РФ или РБ.
Профессор Академии может заниматься и научно-педагогической деятельностью в размере не более 0,25 ставки.
Характеризуя новое подразделение вуза, врио ректора УГАТУ Сергей Новиков отметил, что университету важно сохранить уникальный опыт старшего поколения, укрепить связь профессуры и студенчества, отладить систему наставничества, дать возможность нашей талантливой молодежи приобщиться к научным достижениям из первых уст.
Профессора в состав Академии будут избираться решением Ученого совета университета тайным голосованием.
Заведующий кафедрой сопротивления материалов, профессор, председатель кадровой комиссии Ученого совета УГАТУ Владимир Жернаков: «Стать членом Академии можно будет по рекомендации Ученого совета. Это касается лиц с большим опытом подготовки кадров высшей квалификации, которые являются членами диссертационных советов, имеют монографии и учебники, они будут наставниками в учебе и науке. Руководство вуза стремится найти новые формы для сплочения коллектива профессоров и активизации научной и учебной деятельности».
Заведующий кафедрой электромеханики, профессор, член Ученого совета Флюр Исмагилов: «Сегодня такая форма поддержки актуальна и своевременна для наших достойных профессоров. С одной стороны, заслуженные ученые должны больше времени уделять подготовке научных кадров, их воспитанию, и для этого им надо уменьшить учебную нагрузку, с другой стороны, нужно, чтобы они могли, будучи в Академии, иметь достойную оплату за свой труд. Как мне известно, такая новация имеет место впервые в системе высшего образования России, и думается, что будет определенный положительный эффект для развития научного потенциала вуза».