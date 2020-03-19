В Башкирию с юга вернулись первые лебеди
Фото: НП «Башкирия»
Фото: НП «Башкирия»
В Башкирию с юга вернулись первые лебеди. Птицы остановились передохнуть на реке Белой около деревни Верхнебиккузино Кугарчинского района, сообщили в Национальном парке «Башкирия».
Обычно лебеди возвращаются с зимовки в середине апреля. Их ранний прилет, вероятнее всего, связан с теплой погодой, установившейся в регионе.
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