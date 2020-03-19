Фото: Ксения Калинина «Психологическая атака?»: уфимцев напугали электросирены, о которых предупреждали заранее Фото: Ксения Калинина

Уфимцев 19 марта напугал звук электросирен, о проверке которых предупреждали заранее. Распространение коронавируса по миру, массовый ажиотаж в магазинах — скупка гречки и туалетной бумаги, отмена крупных мероприятий, продление каникул, и вот теперь сирены. Местные жители встревожились: «Что делать? Это угроза? Куда бежать?».

В соцсетях уфимцы стали публиковать тревожные посты и оставлять «шуточные» комментарии: «Что за сигнал сирен в городе? Итак страшно. Психологическая атака?», «Гречку подвезли!», «Проверка систем оповещения сигнала «всем в бомбоубежище», «Стоять, бояться, деньги не прятать», «А у нас вообще ни звука. Так и не узнаем, что апокалипсис пришел», «У бабки-соседки чуть инфаркт не случился».

Но есть и те, кто знал о проверке оборудования: «Это просто проверка оборудования. Предупреждали в СМИ», «Учебная тревога», «Плановая проверка систем централизованного оповещения», «Я тоже слышала. Говорят, тестирование».

Как информировало агентство «Башинформ», в Башкортостане 19 марта с 14.00 до 15.00 часов будет проведена комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения. Об этом сообщала ранее пресс-служба МЧС РБ.

«Были задействованы все имеющиеся на территории региона электросирены. Кроме того, состоялась передача по каналам радио- и телевизионного вещания следующего сообщения: «Внимание! Проводится комплексная проверка технической готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Башкортостан!», — рассказал руководитель пресс-службы ведомства Алик Шарафутдинов.

В Управлении гражданской защиты Уфы пояснили, что оповещение населения о реальной угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации начнется с подачи сигнала «Внимание, всем!», что выражается непрерывным звучанием сирен в течение трех минут.

«В случае реальной угрозы по каналам связи будет дана полная информация о том, что нужно делать и куда бежать», — пояснила руководитель пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы Яна Калинина.

Если такой сигнал вы слышите, находясь дома, то нужно включить телевизор, радио и прослушать речевую информацию о возникших угрозах и порядке действий. Информация повторяется 3-5 раз до пяти минут. До поступления сигнала об отсутствии угрозы возникновения или о ликвидации чрезвычайной ситуации технические СМИ необходимо держать включенными.

Если в этот момент вы были на улице, то после звука сирены необходимо прослушать экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями, расположенными в местах массового скопления людей, а именно, на площади им. Ленина, Советской площади, Северном и Южном автовокзалах, железнодорожном вокзале, аэропорту. Информация появится и на уличных экранах, установленных в местах массового пребывания людей. Начнется SMS-рассылка. Где нет централизованного оповещения, будут ездить спецмашины, оснащенные светосигнальными и громкоговорящими устройствами.