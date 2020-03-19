В Башкортостане в 2020 году в рамках нацпроекта к интернету подключат 888 соцучреждений

В Башкортостане продолжается строительство волоконно-оптических линий связи в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Оператор проекта в республике — ПАО «Башинформсвязь» планирует подключить в 2020 году 888 социально значимых объектов в 536 населенных пунктах.

Доступ к высокоскоростному интернету получат социальные учреждения, в том числе 431 учебное заведение, 354 фельдшерско-акушерских пункта, 79 местных администраций, 22 подразделения МЧС и 4 избирательные комиссии. Скорость доступа в сеть составит от 10 до 100 Мбит/с.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития Республики Башкортостан: «Одним из самых масштабных проектов национальной программы «Цифровая экономика РФ» является подключение социально значимых объектов Башкортостана к сети интернет. Так получилось, что республике удалось включить в федеральный контракт самое большое число подключаемых объектов из всех регионов страны».

Сергей Алферов, генеральный директор «Башинформсвязи»: «Большинство социально значимых объектов республики, подключаемых к оптической сети в рамках программы «Цифровая экономика», — 92 процента - сельские. При этом свыше половины учреждений получают доступ к интернету впервые. Специалисты этих организаций смогут пользоваться возможностями базовых цифровых сервисов, получат доступ к образовательным онлайн-ресурсам, телемедицине, биометрии, смогут более эффективно решать профессиональные задачи».

Создаваемая телекоммуникационная инфраструктура станет основой для развития сетей связи в отдаленных уголках республики. В перспективе возможность подключить скоростной интернет появится у жителей, бюджетных и коммерческих организаций.

Напомним, в 2019 году оператор построил волоконно-оптические сети до 722 социально значимых объектов региона. Доступ к высокоскоростному интернету получили 389 фельдшерско-акушерских пунктов, 215 образовательных учреждений, 88 сельских администраций и 30 подразделений МЧС.

Всего до конца 2021 года в планах подключить к интернету 2 774 социально значимых объектов и в 1514 населенных пунктах республики Башкортостан. Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания «Башинформсвязь» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Республике Башкортостан.