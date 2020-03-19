Фото: Олег Яровиков В России школы самостоятельно определят сроки проведения всероссийских проверочных работ Фото: Олег Яровиков

Школы в России будут самостоятельно определять сроки проведения всероссийских проверочных работ. Об этом сообщает Министерство образования Башкирии со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

Сроки проведения ВПР в 2020 году продлены до 25 мая. Школам разрешено самостоятельно определять график. Соответствующий приказ был подписан врио руководителя Рособрнадзора Анзором Музаевым. Согласно документу, даты проведения проверочных работ для учеников 4-7 классов определяются руководителями учебных заведений по согласованию с органом госвласти субъекта РФ в сфере образования. До конца учебного года, в удобное для них время, они должны будут их провести.

Анзор Музаев пояснил, что в этом году каждая школа имеет свои индивидуальные варианты контрольных измерительных материалов, которые автоматически формируются из банка заданий ВПР, поэтому принятые изменения не повлияют серьезным образом на организацию ВПР. При этом директора школ будут нести персональную ответственность за защиту информации по вариантам проверочных работ их школ.

Даты проведения ВПР в 8 классах, которые в 2020 году проходят в режиме апробации, перенесены на более поздние сроки – с 14 апреля по 14 мая. Школы сами будут решать, проводить эти проверочные работы или нет.